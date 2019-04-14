Квят сошел с дистанции, чтобы сэкономить ресурс мотора

Руководитель "Торо Россо" Франц Тост ​сообщил, что решение о сходе россиянина Даниила Квята​ с дистанции на "Гран-при Китая" на 43-м круге было тактическим. По его словам, нужно было сэкономить ресурс мотора, так как дальнейшая борьба была бессмысленной.

​– Во время гонки на пит-стопе мы заметили повреждение носового обтекателя, которое произошло из-за аварии на первом круге, – приводит слова Тоста пресс-служба "Торо Россо". – Пришлось остановиться потом еще раз, чтобы поменять переднее крыло. Это отбросило его еще на круг. Поэтому мы решили снять машину с дистанции, чтобы сэкономить ресурс мотора.