Квят снова не преклонил колено перед стартом «Гран-при». На акцию Хэмилтона вышли не все пилоты

Перед стартом «Гран-при Штирии», второго в сезоне этапа, пилоты команд «Формулы-1» снова устроили акцию, направленную на борьбу с расовым неравенством. Ее инициатор — чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Гонщики вышли на стартовую решетку в майках с лозунгами, которые призывают бороться с расизмом. Часть пилотов преклонила колено.

Некоторые при этом снова остались стоять. В том числе и россиянин Даниил Квят. Вместе с ним не встали на колено Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Кими Райкконен.

Отметим, что из 20 пилотов, участие в акции приняли только 16. Еще четыре человека не вышли на стартовую решетку.