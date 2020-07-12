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Квят снова не преклонил колено перед стартом «Гран-при». На акцию Хэмилтона вышли не все пилоты

16:02
Акция пилотов «Формулы-1». Фото Twitter.
Акция пилотов «Формулы-1». Фото Twitter.
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Перед стартом «Гран-при Штирии», второго в сезоне этапа, пилоты команд «Формулы-1» снова устроили акцию, направленную на борьбу с расовым неравенством. Ее инициатор — чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Гонщики вышли на стартовую решетку в майках с лозунгами, которые призывают бороться с расизмом. Часть пилотов преклонила колено.

Некоторые при этом снова остались стоять. В том числе и россиянин Даниил Квят. Вместе с ним не встали на колено Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Кими Райкконен.

Отметим, что из 20 пилотов, участие в акции приняли только 16. Еще четыре человека не вышли на стартовую решетку.

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