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Квят снова не поддержал акцию Хэмилтона с преклонением колена. И встал прямо за британцем

9 августа 2020, 16:15
Даниил Квят и Льюис Хэмилтон перед «Гран-при 70-летия «Формулы-1». Фото Reuters
Даниил Квят и Льюис Хэмилтон перед «Гран-при 70-летия «Формулы-1». Фото Reuters
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Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не стал преклонять колено в рамках акции против расизма перед «Гран-при 70-летия «Формулы-1».

Квят встал за пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, который является главным сторонником этой акции.

Подобные Хэмилтон проводит перед каждой гонкой сезона, а Квят ни разу не вставал на колено — и несколько раз это объяснял национальными традициями.

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