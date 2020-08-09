Квят снова не поддержал акцию Хэмилтона с преклонением колена. И встал прямо за британцем
9 августа 2020, 16:15
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не стал преклонять колено в рамках акции против расизма перед «Гран-при 70-летия «Формулы-1».
Квят встал за пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, который является главным сторонником этой акции.
Подобные Хэмилтон проводит перед каждой гонкой сезона, а Квят ни разу не вставал на колено — и несколько раз это объяснял национальными традициями.
#WeRaceAsOne #F170 ?? #F1 pic.twitter.com/b7uG6NJuxG— Formula 1 (@F1) August 9, 2020
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