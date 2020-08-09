Квят снова не поддержал акцию Хэмилтона с преклонением колена. И встал прямо за британцем

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не стал преклонять колено в рамках акции против расизма перед «Гран-при 70-летия «Формулы-1».

Квят встал за пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, который является главным сторонником этой акции.

Подобные Хэмилтон проводит перед каждой гонкой сезона, а Квят ни разу не вставал на колено — и несколько раз это объяснял национальными традициями.