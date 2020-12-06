Квят смирился с тем, что не останется в «Формуле-1» в 2021 году

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят смирился с тем, что не сохранит место в «Королевских гонках» в 2021 году.

— Мои шансы на то, чтобы остаться в «Формуле-1», очень малы, — приводит GrandPX слова Квята. — Я уже смирился с этим. Осталось только одно свободное место, а «Ред Булл» нужно продвигать молодых пилотов. Это справедливо. Я не живу мечтами и понимаю, как все устроено. В квалификации в Сахире я показал, чего стою, так что, если я не останусь в «Формуле-1» в сезоне-2021, то сделаю все, чтобы вернуться в 2022 году.