Квят считает, что у современных болидов возникнут проблемы с обгонами на "Гран-при Голландии"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал возвращение "Гран-при Голландии" в календарь "Формулы-1" ​в 2020 году.

– Первое, о чем я подумал, узнав о возвращении Зандворта в календарь Ф-1: с обгонами там могут возникнуть проблемы, – приводит слова Квята autosport.com.ru со ссылкой на RacingNews365. – На этой трассе много скоростных поворотов, и с современными машинами "Формулы-1", вероятно, преследовать соперников вплотную будет очень тяжело. Но в "Формуле-3" мне эта трасса очень понравилась.

Квалификация в Зандворте обычно получается очень интересной. Малейшая ошибка на круге приводит к большой потере времени. И я надеюсь, что организаторы оставят гравийные зоны вылета.

Последний раз на трассе "Зандворт" Гран-при "Ф-1" проводился в 1985 году.