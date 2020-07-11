Квят считает, что Леклер блокировал его на одном из кругов

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал об инциденте, который произошел во время второго сегмента квалификации «Гран-при Штирии» между ним и гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.

— Кажется, он заблокировал меня на одном из моих кругов. Но не думаю, что это был мой лучший круг, — цитирует Квята Autosprt. — Очень непростая сессия. Видимость была просто ужасной.

Монегаск был вызван к стюардам за инцидент с участием Даниила Квята.