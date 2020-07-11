Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Квят считает, что Леклер блокировал его на одном из кругов

11 июля 2020, 19:35
«Феррари» Шарля Леклера. Фото Twitter.
«Феррари» Шарля Леклера. Фото Twitter.
Теги:

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал об инциденте, который произошел во время второго сегмента квалификации «Гран-при Штирии» между ним и гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.

— Кажется, он заблокировал меня на одном из моих кругов. Но не думаю, что это был мой лучший круг, — цитирует Квята Autosprt. — Очень непростая сессия. Видимость была просто ужасной.

Монегаск был вызван к стюардам за инцидент с участием Даниила Квята.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир