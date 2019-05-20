Квят считает, что к трассе в Монако нужно проявлять уважение

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят​ рассказал об особенностях трассы предстоящего "Гран-при Монако".

– В Монако особенная трасса – узкая, и стены расположены очень близко, поскольку ты пилотируешь в городе, – цитирует Квята F1News. – Когда впервые выезжаешь на трассу, важно прогрессировать аккуратно, постепенно наращивая скорость – к этой трассе необходимо проявлять уважение. Ты с каждым кругом едешь все быстрее и быстрее, находя свой предел.

Фактическая скорость в Монако меньше, чем на любой другой трассе, но из кокпита трасса кажется очень быстрой! Барьеры расположены близко, что усиливает ощущение скорости. Трасса классная и уникальная!

В Монако историческая гонка, поэтому по ходу уик-энда происходит много событий, но моя работа заключается в том, чтобы сосредоточиться на пилотировании машины. Честно говоря, это наиболее интересная часть уик-энда. В "Гран-при Монако" мне больше всего нравится пилотировать на трассе.

В личном зачете "Формулы-1" Квят занимает 16-е место, имея в своем активе 3 очка. В двух из пяти гонок пилот не смог добраться до финиша.