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Квят считает, что ему удалось освоиться на трассе в Сахире

08:15
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Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят — о пятничных сессиях свободных заездов «Гран-при Сахира».

— Мы провели стандартную пятницу — успели завершить запланированную программу и отлично поработали, — приводит пресс-служба «Альфа Таури» слова Квята. — Эта конфигурация трассы в Бахрейне для нас новая, но я считаю, что мы неплохо освоились. Разрыв между пилотами очень маленький, так что любая ошибка может стоить попадания в топ по итогам квалификации.

Квалификация «Гран-при Сахира» пройдет сегодня, 5 декабря. Начало — в 21.00 (мск).

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