Квят считает, что ему удалось освоиться на трассе в Сахире

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят — о пятничных сессиях свободных заездов «Гран-при Сахира».

— Мы провели стандартную пятницу — успели завершить запланированную программу и отлично поработали, — приводит пресс-служба «Альфа Таури» слова Квята. — Эта конфигурация трассы в Бахрейне для нас новая, но я считаю, что мы неплохо освоились. Разрыв между пилотами очень маленький, так что любая ошибка может стоить попадания в топ по итогам квалификации.

Квалификация «Гран-при Сахира» пройдет сегодня, 5 декабря. Начало — в 21.00 (мск).