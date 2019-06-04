Квят с оптимизмом ждет гоночный уик-энд в Канаде

Пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от "Гран-при Канады". Соревнования пройдут 7-9 июня.

- Мы с оптимизмом ждем гоночный уик-энд в Канаде после удачных последних недель. Как квалификация, так и гонка в Монако прошли для нас отлично, и мы заработали очки, – цитирует Квята Autosport. – Наша машина была быстра в Барселоне и Монако, хотя это совсем разные трассы. Но теперь мы знаем, что можем хорошо выступать на самых разных трассах. Команда отлично потрудилась над модернизацией машины. Мы понимаем, что нужно делать, чтобы повысить ее скорость, и как подбирать правильные настройки. А я, в свою очередь, научился выжимать больше из машины. Мне нравится обстановка на автодроме. Насколько я слышал, в этом году там обновили инфраструктуру – будет интересно посмотреть, что получилось. Вообще, если честно, Монреаль – одно из моих любимых мест. Мне нравится и сам город, и трасса, ее конфигурация. Этот "Гран-при" занимает высокое место в моём личном рейтинге.

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