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Квят разбил очки президенту «Формулы-1» во время благотворительного матча

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Квят разбил очки президенту «Формулы-1» во время благотворительного матча.

Российский гонщик Даниил Квят разбил очки действующему президенту и исполнительному директору «Формулы-1» Стефано Доменикали во время благотворительного матча между звездами и гонщиками.

Даниил Квят получил передачу в штрафной зоне и вышел один на один с вратарём Стефано Доменикали. Эпизод закончился столкновением игроков, в результате которого очки исполнительного директора «Формулы-1» разбились.

Благотворительный матч традиционно проходит на стадионе «Луи II» перед Гран-при Монако. Игра закончилась результативной ничьей 3:3. Гран-при Монако пройдёт с 27 по 29 мая. Даниил Квят, известный по призвищу «Торпеда», выступал в «Формуле-1» с 2014 по 2020 год.

Формула-1
Даниил Квят
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