Квят разбил машину на «Гран-при Великобритании»: видео аварии

Опубликовано видео аварии российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на «Гран-при Великобритании».

На 13-м круге он вылетел с трассы и врезался в ограждение, разбив болид. К тому моменту россиянин шел 12-м.

«Эх, ребята, мне чертовски жаль», — сказал он после вылета, а также ответил команде, что с ним все в порядке. Перед гонкой Квят поучаствовал в акции, посвященной борьбе с расизмом, но вновь не преклонил колено.

На данный момент россиянин занимает 15-е место в чемпионате, имея в активе одно очко.