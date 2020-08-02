Квят разбил машину на «Гран-при Великобритании»: видео аварии
17:30
Опубликовано видео аварии российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на «Гран-при Великобритании».
El golpetazo de Kvyat. #GBR1movistarF1 pic.twitter.com/Kq4Bq7HMFV— F1 en Movistar+ (@movistar_F1) August 2, 2020
На 13-м круге он вылетел с трассы и врезался в ограждение, разбив болид. К тому моменту россиянин шел 12-м.
«Эх, ребята, мне чертовски жаль», — сказал он после вылета, а также ответил команде, что с ним все в порядке. Перед гонкой Квят поучаствовал в акции, посвященной борьбе с расизмом, но вновь не преклонил колено.
На данный момент россиянин занимает 15-е место в чемпионате, имея в активе одно очко.
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