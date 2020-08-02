Квят разбил болид на «Гран-при Великобритании» и сошел с дистанции

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не сумел завершить гонку на «Гран-при Великобритании». На 13-м круге он вылетел с трассы и врезался в ограждение, разбив болид.

К тому моменту россиянин шел 12-м. «Эх, ребята, мне чертовски жаль», — сказал он после вылета, а также ответил команде, что с ним все в порядке. Перед гонкой Квят поучаствовал в акции, посвященной борьбе с расизмом, но вновь не преклонил колено.

На данный момент Квят занимает 15-е место в чемпионате, имея в активе одно очко.