Квят рассказал про особенности трассы в Бельгии

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от «Гран-при Бельгии». Соревнования пройдут 30 августа — 1 сентября.

— Спа — это отличная трасса с большой историей и множеством скоростных поворотов, среди которых есть и затяжные, — цитирует Квята Autosport. — Управлять машиной «Формулы-1» в этих виражах очень здорово. Также потрясающе преследовать соперника в слип-стриме перед Eau Rouge. Круг в Спа очень длинный, но на подход к пилотированию это не влияет — просто стараешься ехать как можно быстрее. Надеюсь, нас ждет хороший уик-энд. Было здорово отдохнуть в последние пару недель, но теперь я с нетерпением жду возвращения на трассу.

Россиянин занимает девятое место в чемпионате, имея в активе 29 очков.