Квят рассказал о своих эмоциях после аварии Грожана

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о своих впечатлениях после аварии гонщика «Хаас» Ромена Грожана во время гонки «Гран-при Бахрейна».

— Я увидел, как наши болиды столкнулись, но я ничего не мог сделать, чтобы этого избежать, — приводит RaceFans слова Квята. — Сначала я разозлился, но потом увидел взрыв в боковом зеркале. Это было очень странно. Я никогда не видел ничего подобного в своей карьере, только в кино. Очень волновался, когда приехал на питлейн, но потом, к счастью, с Грожаном все оказалось в порядке. Однако, картинка в голове осталась, из-за этого было трудно вернуться на трассу, но это моя работа.

На первом круге «Гран-при Бахрейна» Грожан врезался в ограждение после контакта с Даниилом Квятом. Болид Грожана моментально загорелся, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм. На второй гонке в Бахрейне — «Гран-при Сахира» — вместо Грожана выступит Пьетро Фиттипальди.