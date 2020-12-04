Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Квят рассказал о своих эмоциях после аварии Грожана

08:15
Теги:

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о своих впечатлениях после аварии гонщика «Хаас» Ромена Грожана во время гонки «Гран-при Бахрейна».

— Я увидел, как наши болиды столкнулись, но я ничего не мог сделать, чтобы этого избежать, — приводит RaceFans слова Квята. — Сначала я разозлился, но потом увидел взрыв в боковом зеркале. Это было очень странно. Я никогда не видел ничего подобного в своей карьере, только в кино. Очень волновался, когда приехал на питлейн, но потом, к счастью, с Грожаном все оказалось в порядке. Однако, картинка в голове осталась, из-за этого было трудно вернуться на трассу, но это моя работа.

На первом круге «Гран-при Бахрейна» Грожан врезался в ограждение после контакта с Даниилом Квятом. Болид Грожана моментально загорелся, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм. На второй гонке в Бахрейне — «Гран-при Сахира» — вместо Грожана выступит Пьетро Фиттипальди.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир