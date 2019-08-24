Квят рассказал о ритуале перед гонкой

Российский гонщик Даниил Квят принял участие в мероприятии Toro Rosso Show Run Powered by Neste в Петербурге. По плану организаторов, пилот должен был поучаствовать в показательных звездах, но они не состоялись.

— Я не знаю, что произошло, — признался Квят. — Конечно, жаль, что так получилось. Мне сообщили, когда я приехал. Мне было бы интересно прокатиться здесь, но так получилось.

— Какие планы в Петербурге? Что хотите посетить?

— У меня очень плотный график тут, все расписано по минутам, поэтому пока увидел только все со стороны. Конкретного места, куда хотел бы попасть, нет. Посмотрим, может вечером удастся куда-то сходить.

— Есть ли у вас какой-то ритуал перед гонкой?

— Есть. Он называется «Танец дождя».

— Расскажите подробнее?

— Нет, это секрет.

— Как сказалось на вашей карьере рождение дочери?

— Это две разные истории. На трассе я думаю о гонках, дома — о семье. Сейчас я должен продолжать делать свою работу. Я доволен, как движется этот год. Все идет правильным путем, какой-то конкретной цели нет. (Дмитрий Зимин)