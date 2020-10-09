Квят рассказал о переговорах по продлению контракта с «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о переговорах по продлению контракта на 2021 год.

— С момента нашего последнего разговора на «Гран-при России» ничего не изменилось, — приводит пресс-служба «Формулы-1» слова Квята. — Конечно, конкуренция за место в «Формуле-1» есть всегда, это нормально. Если мы будем выжимать максимум из нашей машины, как на нескольких последних этапах, то можем подумать о еще одном совместном годе.

Контракт россиянина действует до конца 2020 года.