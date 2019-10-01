Квят рассказал, на каком языке обычно матерится. Это не русский

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, какими языками владеет.

— Русский, английский, итальянский и испанский, — цитируют «Известия» Квята. — Могу поддержать беседу на французском и португальском, но говорить на какие-то специализированные темы не готов.

Как часто говорю по-русски? Редко. В основном только с родителями. По работе же в основном использую английский и итальянский.

— Материтесь на родном языке?

— Бывает, конечно, но редко. В основном по-итальянски. Но русские матерные слова хорошо помню. До 11-12 лет я жил в России, и когда я что-то не понимал, мой первый тренер и инструкторы объясняли мне все вещи более доходчиво, на жаргоне.