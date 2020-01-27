Квят рассказал, какую кухню он предпочитает: русскую или итальянскую

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят ответил на вопрос о выборе между русской и итальянской кухней.

— Какую еду ты предпочитаешь: русскую или итальянскую?

— Хороший вопрос. Полагаю, зависит от настроения и времени года. Зимой я больше ем русскую еду. Она более жирная и калорийная, помогает согреться в холода! Весной или летом я предпочитаю итальянские блюда.

— А если бы тебе пришлось выбирать на будущее кухню только одной национальности?

— Русская кухня очень разнообразна, поэтому если выбирать исключительно с точки зрения диеты, то я выберу итальянскую, — цитирует Квята Autosport.

В прошлом сезоне Квят занял 13-е место в чемпионате, набрав 37 очков.