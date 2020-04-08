Квят рассказал, какой город ему больше всего нравится. Выбор вас удивит

Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят провел эфир в Instagram с журналисткой Sky Sports Рейчел Брукс. Он назвал полюбившийся ему город,

— Мне понравилось в Нижнем Новгороде, — приводит слова Квята Simply Formula. — Это небольшой город, но он чистый, в нем уютно. В общем, я действительно чувствовал себя там очень комфортно, там хорошо!

К эфиру присоединился гонщик «Ред Булла» Алекс Албон и задал несколько вопросов. Он спросил, какую бы зарплату получал, если бы Квят возглавлял его команду.

— Алекс, не трать время — лучше возьми, почитай что-нибудь или приготовь! — ответил Квят