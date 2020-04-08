Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Квят рассказал, какой город ему больше всего нравится. Выбор вас удивит

16:10
Даниил Квят. Фото Motorsport
Даниил Квят. Фото Motorsport
Теги:

Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят провел эфир в Instagram с журналисткой Sky Sports Рейчел Брукс. Он назвал полюбившийся ему город,

— Мне понравилось в Нижнем Новгороде, — приводит слова Квята Simply Formula. — Это небольшой город, но он чистый, в нем уютно. В общем, я действительно чувствовал себя там очень комфортно, там хорошо!

К эфиру присоединился гонщик «Ред Булла» Алекс Албон и задал несколько вопросов. Он спросил, какую бы зарплату получал, если бы Квят возглавлял его команду.

— Алекс, не трать время — лучше возьми, почитай что-нибудь или приготовь! — ответил Квят

Дополнительная информация:

https://simplyformula.ru/kvyat-formula1-skysportsf1-novgorod-petersburg/

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир