Квят рассказал, как бороться с похмельем

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поздравил болельщиков С Рождеством и объяснил, что нужно делать, если слишком много выпил.

— Привет, ребята, рад всех видеть, — приводит слова Квята пресс-служба команды. — Мы тут на рождественской вечеринке в команде после хорошего сезона. Хотел бы пожелать вам счастливого Рождества и нового года.

Надеюсь, вы хорошо покушаете, возможно, что-то выпьете. Если перебрали с напитками, примите аспирин, выпейте чаю с медом и лимоном. Это поможет снять головную боль.

Спасибо, что следили за нашими выступлениями. Увидимся в 2020 году.

Merry Christmas! ?@kvyatofficial is here with a Christmas message to you all as well as a handy tip ? pic.twitter.com/shdZnaD6Zs