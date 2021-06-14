Квят рассказал, что может уйти из «Формулы-1» и продолжить карьеру в другой гоночной серии

Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят рассказал, что может покинуть «Формулу-1» и продолжить карьеру в другой гоночной серии.

«Конечно, «Формула-1» — это первое, что приходит мне в голову насчет дальнейшей карьеры, потому что я чувствую, что еще не до конца показал свой потенциал. Я бы хотел получить еще одну возможность, но никто не будет спрашивать, чего я хочу. Или возможность будет, или нет. Ближайшие месяцы станут определяющими. Если не получится — есть множество других серий, где можно наслаждаться соревнованиями. Вариантов может быть много, я открыт для всего. Indycar, «Формула-Е», даже NASCAR. Я все еще надеюсь проявить себя в «Формуле-1», но если дверь будет закрыта, я быстро это пойму и буду двигаться дальше», — приводит Motorsport слова Квята.

Квят стал резервным пилотом «Альпин» в 2021 году, до этого он был боевым гонщиком «Альфа Таури».