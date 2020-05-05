Квят рассказал, что бы изменил в «Формуле-1»
Пилот «АльфаТаури» Даниил Квят в Instagram провел эфир с официальными представителями «Ред Булл» в России. Он рассказал, что бы изменил в «Формуле-1».
— Я бы сблизил все команды, — приводит слова Квята Simply Formula. - Технически, чтобы все пилоты были рядом друг с другом. Тогда и гонки будут намного интереснее.
- Кстати, ваш болид «АльфаТаури» после тестовых заездов — доволен ли ты всем? И был ли он готов к этому сезону?
- Конечно. Мы были полностью готовы к сезону, были довольны выполненной программой. Пусть машина и немного, но изменилась. Машину всегда стараются сделать лучше, улучшить прижимную силу, улучшить поведение. Мы искали разные настройки, экспериментировали, старались найти как можно лучший баланс к машине. Поэтому это всегда интересная работа, развивать машину и делать лучше. Но где мы находимся, мы не знаем, потому что реальных гонок еще не было.
- Что ты впервые сделал за последний месяц, чего не делал раньше?
— Отоспался (смеется). Было непривычно сначала, так вернуться, с потенциальной первой гонки. Уже был готов к насыщенному чемпионату, умственно настроил себя на гонки, на борьбу, и вдруг — иди домой. И жди. Было непросто, в этом смысле вернуться, занять себя чем-то интересным. Первые пару недель было странно, потом уже рождается какая-то рутина, и становится легче.
Дополнительная информация:
https://simplyformula.ru/kvyat-redbullrussia-alphatauri-formula1/