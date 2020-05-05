Квят рассказал, что бы изменил в «Формуле-1»

Пилот «АльфаТаури» Даниил Квят в Instagram провел эфир с официальными представителями «Ред Булл» в России. Он рассказал, что бы изменил в «Формуле-1».

— Я бы сблизил все команды, — приводит слова Квята Simply Formula. - Технически, чтобы все пилоты были рядом друг с другом. Тогда и гонки будут намного интереснее.

- Кстати, ваш болид «АльфаТаури» после тестовых заездов — доволен ли ты всем? И был ли он готов к этому сезону?

- Конечно. Мы были полностью готовы к сезону, были довольны выполненной программой. Пусть машина и немного, но изменилась. Машину всегда стараются сделать лучше, улучшить прижимную силу, улучшить поведение. Мы искали разные настройки, экспериментировали, старались найти как можно лучший баланс к машине. Поэтому это всегда интересная работа, развивать машину и делать лучше. Но где мы находимся, мы не знаем, потому что реальных гонок еще не было.

- Что ты впервые сделал за последний месяц, чего не делал раньше?