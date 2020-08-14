Квят рассказал, чего ждет от «Гран-при Испании»

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Испании».

— Ситуация в Барселоне, конечно, изменилась по сравнению с зимними тестами, — цитирует официальный сайт «Формулы-1» Квята. — Тогда тут было гораздо прохладнее. Даже на гонке в прошлом году было не так жарко. Это добавит нам трудностей. Постараемся адаптироваться к условиям. Важно, что наша машина получила серьезные обновления. Можно ли сказать, что болид «Альфа Таури» подходит любой трассе? Думаю, да, по крайней мере, мне хотелось бы в это верить. Я чувствую себя отлично и рассчитываю на хорошее выступление в квалификации. Если хорошо выступить там, то можно показать сильный результат на «Гран-при».

«Гран-при Испании» пройдет в Барселоне с 14 по 16 августа.