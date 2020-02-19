В Барселоне прошел первый день предсезонных тестов. Лучший результат показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй — его партнер по команде Валттери Боттас, третий — пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Даниил Квят на «Альфа Таури» стал пятым из 15.

Формула-1

Барселона

19 февраля

Тесты

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,987 (94 круга)

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,326 (79)

3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +0,388 (58)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,529 (168)

5. Даниил Квят («Альфа Таури») +0,711 (114)

6. Карлос Сайнс («Макларен») +0,855 (160)

7. Даниэль Риккардо («Рено») +0,886 (53)

8. Эстебан Окон («Рено») +1,017 (62)

9. Джордж Расселл («Уильямс») +1,181 (73)

10. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1,295 (47)

11. Шарль Леклер («Феррари») +1,302 (131)

12. Николя Латифи («Уильямс») +1,395 (63)

13. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +1,399 (59)

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,479 (104)

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +3,109 (78)