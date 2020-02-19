Квят — пятый на первом дне тестов в Барселоне
В Барселоне прошел первый день предсезонных тестов. Лучший результат показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй — его партнер по команде Валттери Боттас, третий — пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Даниил Квят на «Альфа Таури» стал пятым из 15.
Формула-1
Барселона
19 февраля
Тесты
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,987 (94 круга)
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,326 (79)
3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +0,388 (58)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,529 (168)
5. Даниил Квят («Альфа Таури») +0,711 (114)
6. Карлос Сайнс («Макларен») +0,855 (160)
7. Даниэль Риккардо («Рено») +0,886 (53)
8. Эстебан Окон («Рено») +1,017 (62)
9. Джордж Расселл («Уильямс») +1,181 (73)
10. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1,295 (47)
11. Шарль Леклер («Феррари») +1,302 (131)
12. Николя Латифи («Уильямс») +1,395 (63)
13. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +1,399 (59)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,479 (104)
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +3,109 (78)