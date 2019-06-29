Квят провалил квалификацию в Австрии и выругался матом

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят неудачно выступил в квалификации "Гран-при Австрии". Россиянин показал только 18-й результат, опередив лишь две машины "Уильямса".

Команда неудачно выпустила Квята в первом сегменте квалификации для решающей попытки. Заканчивая быстрый круг, россиянин наткнулся на несколько машин, которые ехали в повороте очень медленно, из-за чего ему пришлось выходить за траекторию, уворачиваясь от столкновения, что испортило попытку.

– Я чуть не убил кого-то! Чуть сам не убился! Что это было? – так сказал Квят по радио инженеру, добавив к этим словам еще несколько нецензурных.

Отметим, что в третьей практике Квят был десятым, что позволяло рассчитывать на высокий результат в квалификации.