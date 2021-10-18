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Квят протестировал шины «Формулы-1» на следующий сезон за рулем болида «Альпин»

20:37
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Российский резервный пилот «Альпин» Даниил Квят провел тесты 18-дюймовых шин «Пирелли» для сезона 2022 года.

Пресс-служба «Пирелли» отметила, что Квят проехал 167 кругов на промежуточных шинах.

Изначально тесты должны были пройти с 15 по 16 сентября на трассе «Маньи-Кур», но второй день тестов отменили из-за технических проблем. Было принято решение перенести заезд на 18 октября.

После сезона-2020 Квят покинул место боевого пилота «Формулы-1». Россиянин подписал контракт резервного пилота «Альпин» на сезон-2021.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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