Квят протестировал шины «Формулы-1» на следующий сезон за рулем болида «Альпин»

Российский резервный пилот «Альпин» Даниил Квят провел тесты 18-дюймовых шин «Пирелли» для сезона 2022 года.

Пресс-служба «Пирелли» отметила, что Квят проехал 167 кругов на промежуточных шинах.

.@AlpineF1Team driver @kvyatofficial concludes Pirelli's #Fit4F1 18-inch 2022 test campaign after completing 167 laps on next year's Cinturato Green intermediate tyres at @PaulRicardTrack in France. Vital info for Pirelli to finalise the definitive specification for next year. pic.twitter.com/2FHBNMFpIz — Pirelli Motorsport (@pirellisport) October 18, 2021

Изначально тесты должны были пройти с 15 по 16 сентября на трассе «Маньи-Кур», но второй день тестов отменили из-за технических проблем. Было принято решение перенести заезд на 18 октября.

После сезона-2020 Квят покинул место боевого пилота «Формулы-1». Россиянин подписал контракт резервного пилота «Альпин» на сезон-2021.