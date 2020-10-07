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Квят прокомментировал уход «Хонды» из «Формулы-1»

08:59
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Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал информацию об уходе поставщика моторов команды — «Хонды» — из «Формулы-1» после сезона-2021.

— Меня удивила новость об уходе «Хонды», — приводит RaceFans слова Квята. — По-человечески жаль, потому что мне нравилось работать с инженерами компании. Жаль и с гоночной точки зрения, потому что «Хонда» упорно работала для того, чтобы сделать для нас лучшие силовые установки. В последнее время мы видели отличные результаты. Ребята из «Хонды» очень трудолюбивы и преданы своему делу, уверен, что они продолжат стараться и дальше, пока остаются в гонках.

Помимо «Альфа Таури», «Хонда» также поставляет двигатели «Ред Буллу».

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