Квят: «Продолжаю выкладываться, просто потому что всегда так делаю»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что остался доволен итогом квалификации «Гран-при Абу-Даби». Россиянин занял 7-е место.

— Определенно это был один из лучших кругов. У меня нет специального рейтинга, я перед сном не расставляю свои квалификационные круги по порядку. Сейчас уже не так просто вспомнить другие столь же яркие круги, — приводит слова Квята Motorsport. — Нынешний был очень сильным и очень чистым. Он не был простым — было немало рискованных моментов, когда я проезжал по грани. Но мне он очень понравился.

Пилоты «Формулы-1» всегда хотят добиться успеха. Если даже этот успех не повлияет на ближайшее будущее, он может повлиять на отдаленное будущее. К тому же, пока мы не можем сказать о моем будущем ничего определенного — ведь официальных сообщений не было.

Так что, я продолжаю выкладываться, просто потому что всегда так делаю. Мы (я имею в виду себя и мою группу инженеров) в последнее время научились лучше понимать машину. Болид стал работать именно так, как я хочу. И это сказалось в том числе на скорости в квалификации, где я сейчас могу быть весьма конкурентоспособным.