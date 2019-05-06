Пилот "Торо Россо" Даниил Квят считает, что в "Формуле-1" нужно отказаться от пятничных свободных заездов. По мнению россиянина, это сделает "Гран-при" более непредсказуемыми и захватывающими.

– Возможно, нам нужно впервые выезжать на трассу в субботу, – цитирует F1Today Квята. – Честно говоря, мы и так все хорошо знаем эти трассы. Разве что новым трекам нужно уделить больше времени. Конечно, решать все боссам "Формулы-1". У каждого все индивидуально. Кому-то потребуется пять часов работы на трассе, но не мне.