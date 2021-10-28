Квят посетит следующий этап NASCAR

Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят посетит следующий этап чемпионата NASCAR в Мартинсвилле. Об этом сообщил руководитель команды «Формулы-1» «Хаас» Гюнтер Штайнер.

«Даниил приедет, чтобы посмотреть на чемпионат, потому что пока он не выступает в «Формуле-1». Он хочет посмотреть, есть ли для него интересные варианты в NASCAR», — сказал Штайнер в эфире подкаста SHRadio.

Напомним, после сезона-2020 Квят покинул место боевого пилота «Формулы-1». Россиянин подписал контракт резервного пилота «Альпин» на сезон-2021. Ранее сообщалось, что Квят может продолжить карьеру в чемпионате «Формулы-Е».