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Квят получил именной свитер о игроков «Динамо»

21:48
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Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят в преддверии «Гран-при Сочи» встретился с хоккеистами московского «Динамо». Нападающий Вадим Шипачев и защитник Андрей Миронов вручили ему именной свитер, сообщает Twitter бело-голубых.

«+1 именитый динамовец в семью! Вадим Шипачев и Андрей Миронов вручили именной свитер Даниилу Квяту. Желаем удачи в гран-при!» — говорится в сообщении.

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