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Квят получил два штрафных балла за аварию со Строллом

30 ноября 2020, 21:19
Авария Лэнса Стролла. Фото GP blog
Авария Лэнса Стролла. Фото GP blog
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Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят оштрафован на два балла за инцидент на «Гран-при Бахрейна». Стюарды признали его виновным в аварии с участием Лэнса Стролла, за это нарушение Квят получил также 10 секунд штрафа.

Сейчас у российского гонщика четыре штрафных балла за последние 12 месяцев. Если он наберет 12 очков штрафа, то будет автоматически дисквалифицирован на 1 гонку.

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