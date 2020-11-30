Квят получил два штрафных балла за аварию со Строллом

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят оштрафован на два балла за инцидент на «Гран-при Бахрейна». Стюарды признали его виновным в аварии с участием Лэнса Стролла, за это нарушение Квят получил также 10 секунд штрафа.

Сейчас у российского гонщика четыре штрафных балла за последние 12 месяцев. Если он наберет 12 очков штрафа, то будет автоматически дисквалифицирован на 1 гонку.