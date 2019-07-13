Квят положительно оценил первую половину сезона

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят в интервью "СЭ" рассказал, что пока не может назвать свою лучшую гонку сезона. Он отметил, что в целом все пока складывается положительно за первую половину сезона.

– Перейдем к гонкам. Как оцениваете первую половину сезона? Все ли получилось, на что рассчитывали перед стартом?

– У меня в целом был, скажем так, свежий подход к гонкам, ко всему сезону. Никаких ожиданий. Я просто отработал на тестах, они прошли достаточно хорошо. Потом была отличная первая гонка… Да, потом наметился спад. Но это скорее связано только с тем, что в середине пелотона всегда очень плотная борьба, и без взлетов и падений вообще не обойтись. Но после этого у нас было несколько очень сильных квалификаций и гонок. Так что в целом все пока складывается положительно.

– Вы сами упомянули сложный период. В Китае вы столкнулись с двумя пилотами "Макларена" и потом не стали заканчивать гонку, а в Баку произошла странная авария с Даниэлем Риккьярдо, когда он сдал в вас задним ходом. Тяжело было сохранить позитивный настрой?

– Да, это были гонки, в которых у нас был высокий потенциал, но мы в итоге не смогли его реализовать. Но все быстро пошло в гору после этого. Начиная с Барселоны мы почти в каждой квалификации и в каждой гонке добивались максимума от машины.

– Вы говорили, что по ходу первых этапов еще чувствовали, что годичный перерыв сказывается, и некоторые вещи приходится учить заново. Когда это ощущение пропало?

– Я думаю, уже в Китае, на третьем этапе. Все постепенно начало складываться само собой, автоматически. Было проще адаптироваться и в квалификации, и в гоночных условиях. Я бы сказал, начиная с этого момента я уже вообще не чувствовал, что пропустил год.

– Какую гонку можете назвать лучшей в этом году?

– Хорошо, что на этот вопрос сложно ответить. На самом деле уже в Австралии все сложилось очень хорошо, и в Барселоне, и в Канаде, и я бы даже сказал, что во Франции – тоже. Пусть мы и не набрали очков, но мы не допустили ошибок и тоже добились максимума. В середине пелотона очень сложно добиться того, чтобы по итогам уик-энда ты мог сказать, что гонка прошла идеально.

Здесь совершенно иной уровень плотности борьбы. Но было очень много приятных моментов. В Монако, например, тоже получилась хорошая гонка – и было приятно заработать лучшую позицию на финише за "Торо Россо". (Олег Карпов)

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