Квят показал 12-й результат в квалификации "Гран-при Канады"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог пройти в третий сегмент квалификации "Гран-при Канады". Россиянин показал 12-й результат. Завершить свою заключительную попытку во втором сегменте он не смог из-за остановки квалификации, вызванной аварией "Хааса" Кевина Магнуссена.
Отметим, что если окажется, что на машине Магнуссена повреждено шасси, то он стартует с пит-лейна в гонке, а Квят переместится на старте на 11-е место.
Q2 CLASSIFICATION:— Formula 1 (@F1) 8 июня 2019 г.
Pierre Gasly will be carrying the hopes of @redbullracing in Q3#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/5ITYPrpFwk
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