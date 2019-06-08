Квят показал 12-й результат в квалификации "Гран-при Канады"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог пройти в третий сегмент квалификации "Гран-при Канады". Россиянин показал 12-й результат. Завершить свою заключительную попытку во втором сегменте он не смог из-за остановки квалификации, вызванной аварией "Хааса" Кевина Магнуссена.

Отметим, что если окажется, что на машине Магнуссена повреждено шасси, то он стартует с пит-лейна в гонке, а Квят переместится на старте на 11-е место.