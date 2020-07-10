Квят показал 12-е время во второй пятничной практики «Гран-при Штирии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен впервые в этом сезоне стал обладателем лучшего времени по итогам тренировки — голландец оказался быстрее во всех по итогам второй пятничной практики «Гран-при Штирии».

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 12-е время, почти на полторы секунды отстав от лучшего времени и на три десятых — от своего напарника, который оказался в итоговом протоколе на одну строчку выше. По ходу сессии Пьер Гасли в общении с командой по радио активно возмущался тем, что его попросили обеспечить слипстрим россиянину.