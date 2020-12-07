Квят подвел итоги сезона в «Формуле-1»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в этом году он стал лучше как гонщик. По его словам, было много взлетов и падений, но вторая половина сезона выдалась удачной.

«Оглядываясь на сезон в целом, он был не так плох, даже учитывая то, что иногда результаты были не такими, как должны были быть, — цитирует Квята сайт команды. — Иногда я и партнеры по команды заслуживали больше очков. Это расстраивало, но в целом было много сильных гонок, за которые я благодарен».

Россиянин также считает, что сезон был полон взлетов и падений, но он вырос как пилот и накопил больше опыта. Гонщику удавалось сохранять хладнокровие, когда дела шли не так, как надо.

«В итоге мне удалось провести хорошо вторую половину сезона. Я этому очень рад. Это уникальный сезон, прошедший в необычной обстановке. Каждый, кто стал его частью, запомнит его надолго. Всем в ««Альфа Таури» пришлось работать еще усерднее, чтобы две машины были на трассе каждые выходные. Определенно мы сделали шаг вперед», — заключил Квят.

До завершения сезона осталась гонка в Абу-Даби.

На «Гран-при Сахира» Квят занял седьмое место, после чего назвал гонку лучшим для себя уикендом в сезоне. В общем зачете он раасположился на 14-м месте. В следующем году россиянин может потерять место в «Формуле-1».