Квят останется в «Торо Россо» в следующем сезоне

Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко подтвердил, что Даниил Квят останется в следующем году в «Торо Россо». По его словам, напарником Макса Ферстаппена в следующем сезоне станет либо Александр Албон, либо Пьер Гасли.

— Мы проведем оценку после гонки в Мексики, — цитирует Sky Sports Марко. — Квят уже подтвержден на следующий год. По крайней мере, это согласовано на внутреннем уровне у нас. Выбор в «Ред Булле» стоит между Албоном и Гасли.

Напомним, что Квят ранее уже выступал за «Ред Булл», после чего вернулся в «Торо Россо», затем ушел из итальянской команды, в которую снова вернулся перед нынешним сезоном. Текущий сезон в «Ред Булле» начинал Гасли, но после серии неудач его сменил Албон, дебютировавший в «Формуле-1» в этом году в «Торо Россо» как напарник Квята.