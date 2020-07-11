Квят остался недоволен итогом квалификации «Гран-при Штирии»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят остался недоволен итогами квалификации в Шпильберге. Россиянин в протоколе сессии расположился на 14-й строчке.

— Мне показалось, что я хорошо пилотировал, — цитирует Квята Autosport. — Я чувствовал себя нормально. Но, если честно, просто не хватало сцепления. Машина сильно скользила. Я пилотировал так, как только мог. Нам надо еще проанализировать, что произошло. В чем была разница — из-за резины или еще чего-нибудь.

Это была первая сессия на мокром асфальте за долгое время. Я недоволен сегодняшним результатом, но я приложил максимум усилий. Просто машина не справилась сегодня так, как я рассчитывал.