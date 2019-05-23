Квят остался доволен своей работой во второй тренировке "Гран-при Монако"

Пилот "Торо Россо"​ Даниил Квят прокомментировал итоги второй тренировки этапа "Формулы-1" – "Гран-при Монако". Россиянин показал 14-й результат.

– Я думаю, что со своей стороны сегодня я хорошо выполнил работу, – приводит слова Квята пресс-служба "Торо Россо". – Мы сделали все, что планировали на сегодня, но я думаю, что нам по-прежнему чего-то не хватает и у нас не так много времени, чтобы это найти.

Мы будем усердно работать, чтобы понять, что мы можем сделать, чтобы улучшить свои показатели, нас ждет упорная борьба в субботу.