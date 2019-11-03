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Квят оштрафован во второй гонке подряд. Теперь он лишился очков в США

3 ноября 2019, 23:59
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Пилот «Торо Россо» Даниил Квят был оштрафован на пять секунд после финиша гонки «Гран-при США». Россиянина наказали за некорретный обгон «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса на последнем круге во время обгона. Квят финишировал десятым, однако к его результату прибавили пять секунд, поэтому он откатился на 12-е место. Перес классифицирован десятым, а Кими Райкконен из «Альфа Ромео» — 11-м.

Отметим, что в прошлой гонке в Мексике Квят также был оштрафован после обгона на последнем круге — тогда он столкнулся с Нико Хюлькенбергом из «Рено» и получил десять секунд штрафа.

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