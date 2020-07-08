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Квят объяснил, почему он не встал на одно колено перед «Гран-при Австрии»

8 июля 2020, 10:19
Даниил Квят. Фото AFP
Даниил Квят. Фото AFP
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Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, почему он отказался встать на одно колено перед гонкой на «Гран-при Австрии» в поддержку движения Black Lives Matter и в качестве жеста борьбы с расизмом.

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«Когда предложили как жест борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно, потому что это было немного против моего менталитета русского, так скажем, где все-таки встают на колено перед Родиной, перед флагом перед богом, — сказал Квят в эфире «Первого канала». — Мы, гонщики, все едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию очень сильно, надев футболки с надписью «конец расизму» перед гонкой».

Все пилоты «Формулы-1» поддержали инициативу против расизма и дискриминации We Race As One и продемонстрировали футболки с надписью «Конец расизму». При этом 14 гонщиков встали на одно колено, а шесть пилотов, в том числе Даниил Квят, решили не использовать данный жест.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=V3HtgXjDE0k

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