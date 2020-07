Квят объяснил, почему он не встал на одно колено перед «Гран-при Австрии»

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, почему он отказался встать на одно колено перед гонкой на «Гран-при Австрии» в поддержку движения Black Lives Matter и в качестве жеста борьбы с расизмом.

«Когда предложили как жест борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно, потому что это было немного против моего менталитета русского, так скажем, где все-таки встают на колено перед Родиной, перед флагом перед богом, — сказал Квят в эфире «Первого канала». — Мы, гонщики, все едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию очень сильно, надев футболки с надписью «конец расизму» перед гонкой».

Все пилоты «Формулы-1» поддержали инициативу против расизма и дискриминации We Race As One и продемонстрировали футболки с надписью «Конец расизму». При этом 14 гонщиков встали на одно колено, а шесть пилотов, в том числе Даниил Квят, решили не использовать данный жест.