Квят не знает, сколько позиций потеряет на старте "Гран-при Франции"

Российский пилот "Торо Россо"​ Даниил Квят поделился мнением о предстоящем "Гран-при Франции", на котором ему предстоит потерять несколько позиций из-за замены двигателя на болиде.

– Вероятно, из-за штрафа мы больше внимания уделим настройкам на гонку. Я точно не знаю, сколько позиций потеряю, но предполагаю, что начну гонку с последних мест, – цитирует Квята f1news.ru​. – Таким образом, я не думаю, что в этот уик-энд мы будем много времени уделять квалификационному темпу.

На этой трассе повороты разных типов, несколько прямых. Каждая трасса разная, так что посмотрим. Надеюсь, что даже несмотря на штраф проведу гонку настолько хорошо, насколько это возможно. Машина ведет себя стабильно, но нам приходится много работать ради этого.

Я доволен своими выступлениями в этом сезоне, мне больше нечего добавить. В начале года я уже говорил, что хочу, чтобы о моей форме говорили результаты.

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