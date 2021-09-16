Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Квят не смог провести тесты шин «Формулы-1» во второй день из-за технических проблем

20:38
Теги:

Российский резервный пилот «Альпин» Даниил Квят не смог провести тесты шин «Формулы-1» на следующий сезон во второй день из-за технических проблем.

«К сожалению, сегодня тесты «Альпин» и Квята не состоялись из-за технических проблем с машиной», — говорится в посте в Twitter «Пирелли».

15 сентября на трассе «Маньи-Кур» Квят протестировал промежуточные и дождевые 18-дюймовые шины, которые будут использоваться с сезона-2022 «Формулы-1».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче Лиги Европы
«Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная начнет феерить, — типичные дилетанты». Большое интервью Кержакова
Хоркина отреагировала на высказывание Болгарской федерации художественной гимнастики в адрес Винер-Усмановой
От форварда-гиганта в КХЛ отказывались все. Он вернулся в родное «Динамо» и начал забивать как Овечкин
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
1
Офсайд