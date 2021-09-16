Квят не смог провести тесты шин «Формулы-1» во второй день из-за технических проблем
20:38
Российский резервный пилот «Альпин» Даниил Квят не смог провести тесты шин «Формулы-1» на следующий сезон во второй день из-за технических проблем.
«К сожалению, сегодня тесты «Альпин» и Квята не состоялись из-за технических проблем с машиной», — говорится в посте в Twitter «Пирелли».
15 сентября на трассе «Маньи-Кур» Квят протестировал промежуточные и дождевые 18-дюймовые шины, которые будут использоваться с сезона-2022 «Формулы-1».
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