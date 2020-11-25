Квят: «Не смог потренировать трассу в Бахрейне на симуляторе. Придется импровизировать»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят — о двух предстоящих этапах «Формулы-1», которые пройдут на трассе Сахир в Бархейне.

— После этапа в Турции, который прошел при тяжелых погодных условиях, будет приятно вернуться к нормальным условиям в Бахрейне, — приводит пресс-служба «Альфа Таури» слова Квята. — В эти выходные должно быть меньше сюрпризов, особенно в плане погоды.

Это будет моя седьмая гонка в Бахрейне за карьеру. Трасса в Сахире интересная, со сложными поворотами и хорошими возможностями для обгонов. Как обычно, задачей на этап будет заставить нашу машину работать по-максимуму как можно быстрее.

К сожалению, у меня не было возможности потренироваться на симуляторе, чтобы привыкнуть к новой конфигурации трека, который будет использован во второй гонке в Бахрейне, так что придется импровизировать. Очевидное отличие заключается в том, что вторая гонка будет полностью ночной, а первая пройдет при дневном свете. Это повлияет на температуру шин. Как я понимаю, новая конфигурация практически не включает в себя повороты, так что гонка будет высокоскоростной.

Первый этап в Бахрейне пройдет с 27 по 29 ноября, второй — с 4 по 6 декабря.