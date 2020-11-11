Квят: «Не питаю иллюзий по поводу места в «Альфа Таури». Все сложно»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не считает высокими свои шансы остаться в команде на сезон-2021.

— Я не питаю иллюзий по этому поводу, — приводит Autosport слова Квята. — Все сложно. По факту, шансы остаться весьма малы. Я знаю, шанс, что меня не будет в «Формуле-1» на следующий год, очень высок. Очевидно, что есть академия пилотов «Ред Булл», гонщиков из академии нужно развивать. Так было всегда, я не вижу причин, почему вдруг что-то должно измениться ради меня. Тем не менее, шансы еще есть, сезон еще не закончился. Последняя гонка была отличной, приятно, что есть что-то позитивное. Важно продолжать работать до самого конца. Это всегда будут помнить, это плюс. К тому же, неизвестно, что может произойти внутри «Ред Булл».