Квят не будет наказан за столкновение с Райкконеном

Стюарды «Гран-при Сингапура» не стали наказывать пилота «Торо Россо» Даниила Квята и гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена за столкновение. За 12 кругов до финиша они столкнулись в борьбе за 12-е место, после чего судьи начали расследование.

В результате аварии Райкконен сошел с дистанции, сломав подвеску, а Квят потерял ряд позиций.

Судьи приняли решение никого не наказывать после предоставления объяснений участниками аварии. Оба гонщика посчитали ее гоночным инцидентом, в котором нет виновных.