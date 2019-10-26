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Квят не будет наказан по итогам квалификации «Гран-при Мексики»

26 октября 2019, 23:58

Стюарды «Гран-при Мексики» не стали наказывать гонщика «Торо Россо» Даниила Квята по итогам квалификации «Гран-при Мексики». Россиянина могли оштрафовать за небезопасный выезд из боксов, где он едва не столкнулся с Даниэлем Риккьярдо.

Он занял девятое место по итогам квалификации.

Не был наказан и гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, выигравший поул. Голландец поставил быстрейший третий сектор в конце квалификации, несмотря на аварию Валттери Боттаса.

При этом инцидент с Ферстаппеном вообще не собирались рассматривать, но он сам на пресс-конференции сказал, что видел аварию и флаги и не поднял ноги с газа.

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