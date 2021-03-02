Квят надеется, что его опыт поможет «Альпин»

Российский гонщик Даниил Квят прокомментировал подписание контракта с «Альпин». Он станет резервным пилотом команды на 2021 год.

«Я очень рад присоединиться к семье «Альпин», — цитирует россиянина 2 марта официальный Twitter команды. — Команда достигла отличных результатов в прошлом году и очень технологически продвинута. Я хочу внести свой вклад в этот положительный тренд. Я попытаюсь привнести свой опыт на треке и за его пределами, чтобы развить нынешний болид и будущие машины. Как резервный пилот, я должен быть в форме. С нетерпением жду, когда я смогу интегрироваться в команду в различных сферах».

26-летний россиянин в прошлом сезоне выступал за «Альфа Таури». По окончании сезона его заменил японец Юки Цунода.

В прошлом сезоне Квят занял 14-е место в зачете пилотов, набрав 32 очка.