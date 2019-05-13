Квят и Албон примут участие в тестах "Торо Россо" в Барселоне

Пилоты "Торо Россо" Даниил Квят и Александр Албон проведут официальные тесты в Формуле-1 на автодроме в Барселоне, сообщает Твиттер итальянской команды.

Завтра, 14 мая, отработает основной пилот "Торо Россо" Квят, а 15 мая – Албон.

Ранее пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл "Гран-при Испании". 25-летний россиянин стал 10-м.

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