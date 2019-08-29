Квят и Албон получат штраф за новые моторы и будут стартовать с конца решетки на «Гран-при Бельгии»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят и гонщик «Ред Булла» Александр Албон в гонке на «Гран-при Бельгии» будут стартовать с конца решетки.

В Бельгии Honda в третий раз в сезоне обновила двигатели, и внедрение четвертой спецификации приведет к четвертому штрафу. При этом Макс Ферстаппен и новый напарник Квята Пьер Гасли обновленный мотор использовать не будут.

- Как обычно, мы сосредоточились на повышении надежности и производительности в надежде достичь еще лучших результатов с обеими командами в этой части сезона. Согласно нашему плану, Албон и Квят получат новые моторы в Спа по стратегическим причинам с оглядкой на оставшуюся часть сезона, — цитирует директора программы Honda в Ф-1 Тойохару Танабе Motorsport.com.

Гран-при Бельгии пройдет с 30 августа по 1 сентября.